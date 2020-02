Un arbre tombe sur une ligne à haute tension et prive des villages de la vallée de l'Ourthe d'électricité pendant plusieurs heures

Une panne de courant a plongé, de nombreux villages et villes, de la vallée de l'Ourthe, dans le noir, ce samedi soir. Esneux, mais aussi Clavier, Sprimont et Embourg ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures. Vous êtes plusieurs à nous avoir avertis via le bouton orange Alertez-nous.

La panne de courant est à présent réparée, dans le sud de Liège. L'origine de la panne est un arbre, qui est tombé sur une ligne à haute-tension. Cette dernière avait déjà été abîmée, la semaine dernière, par un coup de vent.