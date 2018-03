Un avion "tout blanc" survole Liège à basse altitude: pas de panique, c'est la nouvelle compagnie Air Belgium qui s'entraîne

"Il y a un avion tout blanc qui vole très bas au-dessus de la ville de Liège" "Un avion semble en difficultés. Il tourne à basse altitude entre Rocourt et Bierset depuis près de trois quarts d'heure. Que se passe-t-il?" "Un avion tourne dans le ciel de Liège depuis plus d'une heure venant de Bruxelles. Le train est sorti depuis le début ! Incident ou problème technique?"



Des dizaines de messages d'internautes paniqués nous sont parvenus ce midi via notre bouton orange Alertez-nous. Que chacun se rassure, il s'agit du premier vol d'entraînement d'un des deux nouveaux avions Airbus A343 de la nouvelle compagnie Air Belgium.



Ces deux avions avec lesquels la compagnie espère lancer ses activités fin mars ou début avril se trouvent sur le sol belge depuis vendredi. Ils sont pour l'instant à Brussels Airport et le premier vol d'essai était prévu pour ce mardi 6 mars. L'avion a décollé de Brussels Airport vers Liège Airport. Depuis, il décrit des tours dans le ciel liégeois, comme le montrent ces captures d'écran.











Charleroi - Hong-Kong prévu



Les deux appareils sont encore totalement blancs. L'intérieur et l'extérieur vont être décorés aux couleurs d'Air Belgium à Brussels Airport, au sein des ateliers de Sabena Aerospace, qui figure d'ailleurs parmi les actionnaires de la compagnie, selon une source proche du dossier.

L'entreprise s'attend à ce que l'obtention de son certificat de transporteur aérien suive rapidement, la dernière phase du processus étant liée à de derniers contrôles techniques sur les avions. Les informations concrètes sur les schémas de vols ou le prix des billets seront ensuite communiquées.



Le patron de la compagnie Niky Terzakis s'attend à pouvoir lancer le premier vol commercial entre Charleroi et Hong Kong à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril.