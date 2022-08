Un barbecue à l'origine d'un incendie de forêt à Jalhay (photos)

Un feu de végétation s'est déclaré mercredi aux environs de 13 heures à proximité du barrage de La Gileppe, ont indiqué les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. L'origine du départ de feu est un barbecue mal éteint, selon les pompiers.

Environ 1 500 m² de végétation ont été détruits par les flammes. L'intervention a mobilisé une vingtaine de pompiers de la zone, avec deux autopompes, deux citernes et un officier. Les pompiers germanophones étaient en route mais ils n'ont finalement pas dû intervenir.

Les pompiers rappellent qu'au vu des conditions météorologiques et de la sécheresse, les feux et autres barbecues sont interdits dans les bois et à proximité des zones boisées.