Un bâtiment évacué à Eupen pour une forte concentration de monoxyde de carbone

Les habitants d'un bâtiment situé Favrunpark à Eupen ont été évacués samedi à la suite d'une forte concentration de monoxyde de carbone, a indiqué dimanche la zone de police Vesdre-Gueule.



Les services de secours et un ramoneur ont été appelés alors qu'un problème avait été constaté au niveau d'une cheminée du bâtiment qui abrite plusieurs logements. "Sur place, une forte concentration de monoxyde, qui constitue un danger mortel, a été constatée", indique la zone de police qui précise que les habitants ont été évacués et hébergés à l'hôtel ou chez des proches.



L'installation de chauffage et l'alimentation en gaz ont été interrompues. Les autorités responsables se sont rendues sur place, indique la police, qui précise qu'aucun des habitants n'a été admis à l'hôpital.