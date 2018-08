Un bâtiment menace de s'effondrer dans la rue des Mineurs à Liège: la circulation y est interdite

Un bâtiment situé rue des mineurs à Liège se lézarde. Les secours ont été appelés lundi après-midi afin d'éviter tout risque d'effondrement, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours de Liège. La circulation y est interdite le temps qu'une entreprise spécialisée vienne sécuriser le bâtiment.

Les pompiers de Liège ont été appelés aux environs de 16h20 afin d'intervenir sur un risque d'effondrement dans la rue des Mineurs à Liège. A hauteur du numéro 29, le bâtiment inhabité a été jugé instable par un ingénieur car il était en train de se lézarder. La rue des Mineurs a donc été fermée à la circulation le temps d'évaluer les risques d'effondrement du bâtiment.

Les pompiers, la police et le Service de la sécurité et de la salubrité publiques (SSSP) étaient sur place. La rue Hors-Château était déjà fermée à la circulation pour cause de travaux, de sorte que la rue du Palais n'était accessible que par la rue des Mineurs.

L'expert du SSSP a confirmé l'instabilité du bâtiment. Une entreprise spécialisée a été appelée afin de sécuriser l'immeuble dans les plus brefs délais. La rue des Mineurs et la rue du Palais ne sont donc plus accessibles à la circulation pour le moment.