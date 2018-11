Un bus TEC vandalisé en plein trajet à Liège: "Les gens ont tous couru vers l’avant"

"Une personne a cassé la vitre arrière d’un bus à Liège. Le suspect a pris la fuite. Il était à l’extérieur et a lancé un objet. Les gens présents dans le bus ont tous couru vers les portes à l’avant pour sortir du bus", nous écrit un alerteur via notre bouton orange. Carine Zanella, porte-parole du réseau TEC à Liège nous en dit plus: "Il était 21 heures quand les faits se sont produits. L’incident s’est passé sur un bus de la ligne 4. Une personne a visiblement lancé une pierre sur la vitre arrière du bus. Il n’y a pas eu de blessés. Le bus a dû être remplacé. La personne à l’origine de l’incident n’a pas pu être identifié."

On ignore les raisons qui ont poussé l'individu à agir. L'incident s'est produit à proximité de la rue des Mineurs.