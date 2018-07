Un camion et une voiture prennent feu sur l'A25 à hauteur de Visé: la chaussée fermée à la circulation

Un important accident de la route s'est produit jeudi après-midi sur l'autoroute E25 à hauteur de Visé, ont indiqué en soirée les pompiers de Liège. Les deux véhicules accidentés ont pris feu.



Une voiture et un camion, qui circulaient jeudi aux alentours de 16h00 sur l'autoroute Liège-Maastricht à hauteur de Visé, sont entrés en collision avant de prendre feu. Rapidement prévenus, les pompiers liégeois se sont rendus sur les lieux pour éteindre les flammes et venir en aide aux différents conducteurs des véhicules accidentés. La personne qui conduisait le camion a d'ailleurs été prise en charge par les services de secours. Blessée, elle a dû être transportée à l'hôpital le plus proche. A 18h30, les hommes du feu étaient toujours sur place.