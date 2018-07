Un camion couché sur la E42 à Ensival provoque d'importants embarras de circulation

Un accident, impliquant un camion, s'est produit mercredi matin sur la E42 à hauteur d'Ensival, en direction de l'Allemagne, indiquent les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.



Un camion s'est couché sur le flanc, provoquant d'importants embarras de circulation sur la E42. La chaussée est fermée et une déviation est mise en place via la sortie Ensival, indique la police fédérale sur son site internet. Les pompiers de la zone 4, Vesdre Hoëgne et Plateau sont intervenus pour enlever des graviers tombés sur la route régionale 61, rue Grand'Ville, en contrebas. Une dépanneuse est sur place pour redresser le poids lourd.