Un camion en feu a fait fondre la E42: des travaux d'urgence ont été réalisés

Deux bandes de circulation ont été endommagées et des travaux provisoires ont été entrepris ce jeudi après-midi.

Alors que les opérations d'évacuation semblaient plus longues que prévu, les équipes ont mis les bouchées doubles pour faire en sorte de rouvrir au plus vite les trois bandes de circulation sur l'autoroute E42 Liège-Namur à Verlaine, en direction de Namur. Le trafic a donc pu être normalisé peu avant 17h00, a indiqué jeudi en fin de journée la porte-parole de la Sofico, gestionnaire des infrastructures autoroutières.



L'accident est survenu jeudi, peu avant 7h00. Un camion qui transportait de la peinture a pris feu après avoir percuté la berme centrale à la suite d'une crevaison. Les trois bandes de circulation étaient obstruées, notamment en raison du fait que le chargement s'était répandu sur la chaussée.Les trois bandes de circulation ont été fermées et le trafic s'est opéré tout au long de la journée sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui a généré de gros embarras de circulation. Plusieurs kilomètres de files ont été observés et, afin de ne pas engorger davantage, les accès à l'autoroute à Flémalle et Saint-Georges, en direction de Namur, avaient été fermés.Les produits répandus sur la chaussée et la chaleur de l'incendie ont endommagé le revêtement. La berme centrale a également été endommagée lorsque le camion l'a percutée.Alors que l'on pensait qu'une première bande ne serait pas rouverte avant le début de soirée, les réparations provisoires ont finalement été réalisées plus rapidement que prévu et les trois bandes ont été rendues à la circulation jeudi peu avant 17h00.

"Après les réparations provisoires qui ont permis de rouvrir les bandes de circulation. On programmera des réparations plus durables à un moment où le trafic sera moins important", précise la porte-parole de la Sofico