Un camion en feu provoque ce matin de gros embarras de circulation sur la E42 (photos)

Ce matin vers 5 heures, vous êtes nombreux à avoir activé le bouton orange pour nous signaler qu'un camion était en feu sur la E42 vers Namur et que la circulation était totalement à l'arrêt. Selon Mélanie Pousseur, notre Miss trafic sur BEL RTL, "un camion a pris feu sur la E42 à hauteur de Saint-Georges sur Meuse dans le sens Liège Namur. Pour une raison encore inconnue, le pneu du véhicule a éclaté et le véhicule a heurté la berme centrale avant de s'embraser. Dans sa course, le camion aurait abîmé un poteau d'éclairage."

L'autoroute a dû être fermé pendant plus d'une demi-heure pour permettre aux pompiers d'intervenir. Le passage vers Namur était possible mais uniquement via la bande d'arrêt d'urgence.

Peu avant 7h, il y avait 7 km de bouchons sur cet axe. D'après le centre Perex, le camion était rempli de pots de peinture et elle se disperse sur l'autoroute.