Un accident s'est produit ce midi sur la E42 à Saint-Georges en direction de Mons. Une camionnette a percuté un camion-tampon. La camionnette accidentée bloquait la bande de droite alors que le camion bloquait celles de gauche. Tout a été à l'arrêt en amont de l'accident et on enregistrait à 12h45 40 minutes de files depuis l'aéroport de Liège. Le dépannage a eu lieu et la chaussée à été libérée vers 13h30.