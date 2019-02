Un camion transportant près de 200 cochons se retrouve sur le flanc sur la E40: "Situation dangereuse, chaussée fermée" (vidéo)

D'importantes files sont à prévoir sur la E40 suite à un accident impliquant un camion. Comme l'indique la police fédérale sur son site internet, un poids-lourd se trouve actuellement sur le flan sur la E40 à hauteur de Loncin. Problème: ce camion est transporteur de cochons. Suite à l'accident, les animaux se retrouvent en liberté sur les voies comme le montrent ces photos publiées sur les réseaux sociaux. Compte tenu de la situation, l'autoroute a été fermée à Ans, à hauteur de la sortie 32. Une manœuvre essentielle le temps de récupérer tous les cochons en balade et d’évacuer le camion.

Selon des informations de notre journaliste Vincent Jamoulle, 200 cochons étaient sur place. Des dizaines de cochons sont morts. Sur place, un vétérinaire pratique l'euthanasie pour ceux dont la souffrance est trop grande.

Les automobilistes sont déviés via Ans tandis que les entrées d’autoroute Chênée, Belle-île et Val Benoît sont fermées. Des déviations sont mises en place via la S20 vers les quais pour rejoindre l’A604. De très longues files sont observées. Sur place, la situation est chaotique, nous décrit notre journaliste.