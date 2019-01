Un camion sur le flanc à Liège, des embarras de circulation à prévoir

Un camion a versé sur le flanc à hauteur de Coronmeuse à Liège et une partie de sa marchandise obstruait mercredi la chaussée, causant des embarras de circulation, a-t-on appris auprès de la police de Liège.



Un camion s'est renversé sur le flanc à hauteur du quai de Coronmeuse. Une partie de son chargement, des pièces détachées en plastique, s'est déversée sur la voirie. On ne déplore aucun blessé dans l'accident. La bande qui permet, en provenance du quai St-Léonard et du pont Atlas, de rejoindre la rue des Bayards ou de faire demi-tour est fermé à la circulation. Le passage vers le quai en direction de Coronmeuse est toujours possible mais s'effectue sur une seule voie. Les automobilistes peuvent emprunter le rond-point de Coronmeuse, à proximité, le temps que le camion soit dégagé.