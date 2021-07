Camping inondé au bord de l'Ourthe à Esneux: 5 personnes seraient coincées dans un chalet, "ils ont besoin d'aide"

"Vous ne pourriez pas venir en aide à Esneux dans le camping "Domaine Aval de l'Ourthe " avec un bateau svp? Des personnes sont en danger de mort et ils ont besoin d'aide. Il reste toujours 5 personnes dans le camping", nous a écrit Vincenzo à 13h via le bouton orange Alertez-nous. Nous l'avons recontacté. Cet homme n'est pas sur place, il a reçu les informations de son amie Angélique qui a quitté le camping hier. Nous l'avons appelée. Son compagnon et son beau-père figurent parmi les cinq personnes coincées. Leurs batteries de téléphone semblent désormais à plat car elle ne parvient plus à les joindre. La dernière fois qu'elle les a eues en ligne ce matin, l'eau arrivait à la taille. "Le 112 leur a demandé de monter sur le toit avec un drap blanc à agiter sinon il risquait de périr noyer", nous a déclaré Angélique inquiète car il semblait difficile pour les deux hommes de monter sur le toit, l'un ayant des difficultés à se déplacer, l'autre manquant de force selon notre témoin.





LA WALLONIE SOUS EAU CE JEUDI: LE DIRECT



LA WALLONIE SOUS EAU: VOS TÉMOIGNAGES EN PHOTO/VIDÉO