Un camping balayé par un violent orage à Hamoir: "On a commencé à entendre des branches tomber partout"

Un violent orage a provoqué de nombreux dégâts sur la commune de Hamoir, en province de Liège, dans la nuit de jeudi à vendredi. La phase communale du plan d'urgence a été déclenchée. Le camping "le Rocher de la Vierge" et ses résidents ont été fortement touchés.

"J’ai été réveillé vers 3h30 comme tout le monde dans le camping. Il y avait un orage assez violent avec beaucoup d’éclairs. Il s’est ensuite un peu éloigné pour revenir de plus belle avec une grosse pluie, des grêlons et des énormes coups de vent. On a commencé à entendre des branches tomber partout. Une grosse branche d’arbre est tombée sur ma caravane qui est pas mal abîmée", raconte l'un des résidents du camping "le Rocher de la Vierge" au micro de Marc Evrard.

Les dégâts matériels sont assez conséquents. On déplore également un blessé. "Humainement on s'en sort bien. Une dame a été blessée après l'orage et a été hospitalisée pour une fracture du bassin. Une fois que la météo s'est calmée, elle est sortie de sa caravane, mais comme c'était glissant, elle est tombée", a d'emblée spécifié le directeur du camping, André Quoilin.





"Certains ont eu la peur de leur vie"

Ce camping est situé sur la commune de Hamoir, en Ardenne, entre Durbuy et Aywaille. Il est donc entouré de forêts et de rochers. Une zone destinée au tourisme de passage se trouve par ailleurs au pied de la rivière. "Beaucoup de branches d'arbres ont volé et sont tombées, des caravanes ont été abîmées. Que dire des personnes qui sont en tente, certains ont eu la peur de leur vie", a souligné le directeur.

Ce lieu de résidence pour certains, et de vacances pour d'autres, est sans dessus-dessous. Les dégâts sont importants et des départs prématurés sont à prévoir. Concrètement, l'inventaire des dégâts n'a pas pu encore être réalisé. Le directeur et les occupants du camping sont pour l'heure en train de se remettre de leurs émotions. "Maintenant, tout est une questions d'assurance", a conclu M. Quoilin.