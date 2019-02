Une ado mortellement renversée par un chauffeur des Tec: le parquet requiert 3 mois de prison avec sursis

Le parquet de Verviers a requis mardi devant le tribunal de police une peine de 3 mois de prison avec sursis, une amende et une déchéance du droit de conduire, laissées à l'appréciation du tribunal, à l'encontre d'un chauffeur du Tec Liège-Verviers, âgé de 44 ans, qui avait mortellement renversé, le 26 mai 2018 à Heusy (Verviers), une adolescente de 15 ans.

Ce jour-là, peu avant 13h00, la jeune fille avait quitté le bus avec une amie et s'était déportée sur l'accotement en bitume au moment où le chauffeur avait obliqué pour s'insérer dans la circulation. Il avait poursuivi durant 2,8 secondes son chemin en ligne droite et avait heurté la victime qui était décédée sur le coup alors qu'elle se rendait à une réunion de son unité scout à Jehanster.



Selon l'expert automobile, le chauffeur, actif depuis 22 ans au Tec Liège-Verviers, a commis une faute d'attention car "ce n'est pas un accident habituel", a-t-il souligné à l'audience. Le chauffeur, qui avait atteint son terminus et effectué cette ligne des milliers de fois dans sa carrière "s'est élancé lors de sa remise en mouvement", a conclu l'expert.



Pour le parquet, il s'agit d'une faute grave de la part du chauffeur qui conteste cependant sa responsabilité ou à tout le moins la gravité de sa faute. Il a exprimé ses regrets à la mère de la victime. Celle-ci s'est dite "anéantie". Le jugement sera rendu le 5 mars.