Un chauffeur TEC violemment agressé par 6 individus à Bressoux: la victime transportée à l'hôpital le plus proche

Six individus ont agressé un chauffeur de bus mardi après-midi à Bressoux, a indiqué en début d'après-midi la police de la zone de Liège. Trois d'entre eux ont été appréhendés.

Il était près de 13h00 mardi quand un chauffeur de bus du TEC Liège-Verviers a été victime d'une violente agression place Louis de Geer, à Bressoux. Une bande de six jeunes s'est approchée de lui et l'a pris à partie avant de sévèrement le violenter. Blessée, la victime a dû être transportée à l'hôpital le plus proche. Ses jours ne sont pas en danger.

En ce qui concerne les agresseurs, trois d'entre eux ont pu être interpellés par la police qui est rapidement arrivée sur les lieux de l'attaque.

Pour l'heure, l'enquête pour retrouver les derniers protagonistes est toujours en cours. Au vu de la situation, le parquet liégeois a été avisé des faits.