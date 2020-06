Un chevreuil élit domicile dans un quartier de Liège: "Sans doute le résultat de ce long confinement" (photos)

Ce mercredi 10 juin, un chevreuil a été découvert dans le Quartier Militaire Saint-Laurent, à Liège. L'animal a été endormi et relâché en forêt.

"Une découverte bien étonnante ce 10 juin au Quartier Militaire Saint-Laurent à Liège", écrit sur sa page Facebook le Commandement Militaire de la Province de Liège. Un chevreuil a en effet été retrouvé dans le quartier et y aurait élu domicile, "sans doute le résultat de ce long confinement".

La présence du chevreuil pouvait représenter un danger pour lui-même et pour les autres, étant donné que de nombreux véhicules circulent dans cette zone. "Le Commandement Militaire a mis tout en œuvre pour lui rendre sa liberté dans les meilleures conditions. Grâce à l’unité des pompiers "Animal Rescue Team" dont le Lieutenant-Colonel Beckers, Commandant de Province, tient à souligner l’expertise et la disponibilité, l’animal a été endormi par un vétérinaire puis transporté et relâché dans la forêt."





© Commandement Militaire de la Province de Liège