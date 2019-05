Un cold-case sur le point d'être résolu? Un suspect recherché pour meurtre depuis 10 ans retrouvé lors d'un banal contrôle routier

Un cold-case rebondit à Grâce-Hollogne, 10 ans après les faits.

Le 11 octobre 2009, un père de famille est tué à coups de couteau à son domicile à Grâce-Hollogne, dans la province de Liège. La police ne parvient pas à mettre la main sur le meurtrier. Il y a quelques jours, l'affaire a pu être résolue grâce à un banal contrôle de la route effectué par la police allemande, comme l'indique le journal Le Soir.

Un certain "Ahmed Freha", un Algérien d'une quarantaine d'années, est prié de présenter ses documents d'identité. L'homme n'en a pas. La police relève donc ses empreintes et découvre que l'individu fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis plus de 10 ans.





Suspecté d'avoir tué ou participé à un meurtre



L'homme en question s'appelle en réalité Mustapha Belkacemi. Il est bien connu de la justice pour plusieurs faits perpétrés du côté de Charleroi dans les années 2000. Depuis le 11 octobre 2009, l'homme était activement recherché. Il est suspecté d'avoir tué ou participé au meurtre de Luc Verheyen, un habitant de Grâce-Hollogne âgé de 45 ans. Ce dernier avait été tué de 2 coups de couteau.

La veille, Mustapha Belkacemi et un complice cherchaient un endroit où dormir. Luc les a alors accueillis chez lui. Selon l'avocate de Belkacemi, des propositions à caractère sexuel auraient été émises. Le suspect dit ne pas y avoir participé et nie avoir été impliqué dans le meurtre du Liégeois.

Étant donné la gravité des faits, son mandat d'arrêt a été confirmé.