Un corps repêché dans la Meuse à Amay ce jeudi matin: il s'agit bien de l'ouvrier disparu lundi

Le corps sans vie retrouvé jeudi matin vers 07h00 dans la Meuse à hauteur de l'Abbaye de Flône à Amay (province de Liège) a été identifié, a signalé le porte-parole du parquet de Liège Frédéric Lykops. Comme l'a confirmé l'auditorat du travail de Liège, il s'agit de l'ouvrier tombé dans la Meuse lundi après-midi.

Deux ouvriers présents sur le chantier de l'écluse d'Ampsin-Neuville, à Amay, sont tombés dans l'eau depuis leur embarcation. L'un d'eux, âgé d'une vingtaine d'années a pu s'accrocher à une bouée et être secouru tandis que son collègue sexagénaire a été emporté par le courant. Les recherches afin de retrouver le corps ont été stoppées lundi avant de reprendre mardi avec le déploiement d'une équipe de la Cellule personnes disparues, de la police de la navigation ainsi qu'une équipe de plongeurs de la Protection civile de Crisnée. Un hélicoptère de la police fédérale et des équipes au sol ont également sillonné les berges de la Meuse mercredi. Le corps du sexagénaire a été découvert jeudi et repêché par les pompiers de la zone de secours Hemeco à quelques kilomètres de l'écluse d'Ampsin-Neuville. L'identification de la victime a eu lieu dans la foulée.