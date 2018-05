Un corps retrouvé dans l'eau à Spa

Un corps a été sorti de l'eau à Spa durant la nuit de samedi à dimanche, au niveau de l'avenue Reine Astrid, ont indiqué dimanche les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, qui sont intervenus.



A la demande de la police, les pompiers sont intervenus à Spa, dimanche vers 02h30, pour une personne découverte dans l'eau. Les services de secours ont sorti un corps de l'eau, a indiqué un porte-parole de la zone. La cause du décès et l'identité de la victime restaient inconnues dimanche midi.