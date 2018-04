Un corps sans vie a été repêché dans la Meuse à Liège

Un corps sans vie a été repêché ce dimanche en début d'après-midi dans la Meuse à Liège, au niveau de la dérivation près du quai Mativa. Un témoin nous a prévenus via notre bouton orange Alertez-nous: "Les plongeurs et les secours sont là, tout comme les pompiers et la police. Ils attendent la descente du parquet".



Contactée par nos soins, la police de Liège nous confirme les faits. "Le corps d'une personne qui se noyait a effectivement été repêché", nous indique-t-on. Selon les premiers éléments et témoignages, il s'agirait d'un suicide.