Un couple de liégeois lance le fashion truck: un nouveau concept pour acheter ses vêtements

Un dressing rempli de vêtements et une cabine d’essayage… C’est un décor que l'on retrouve en magasin, mais cette fois… c'est dans un camion. C’est le nouveau concept de Jérôme et sa compagne Audrey : un fashion truck proposant uniquement des vêtements de marques belges. Le couple, originaire de Waimes, a lancé ce projet au mois de mars. "On a créé une petite boutique en ligne de vêtements. On a vu que ça commençait à tourner un petit peu, puis on s’est dit ‘pourquoi ne pas se diversifier ?’ J’ai fait des recherches sur internet et je suis tombé sur des fashion truck aux États-Unis. Je me suis dit ‘mais pourquoi pas ?’", explique Jérôme Servais, vendeur à l’origine du concept.

Et on peut dire que le succès est au rendez-vous. Depuis maintenant 3 mois, ce camion sillonne la Wallonie. "Ce qui plaît aux gens dans le concept, c'est justement que ceux qui n'ont pas le temps d'aller se promener sur les marchés ou d’aller faire les magasins, on va directement chez eux, à la maison", poursuit Jérôme. Le camion se déplace même chez les clients pour des démonstrations à domicile.