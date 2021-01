Des personnes disparues dans les Fagnes secourues pendant la nuit: les pompiers appellent à la prudence face "à la nuit qui tombe vite"

© Zone de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau.

Un couple de touristes autrichiens était porté disparu dans les Fagnes ce samedi soir. La recherche a débuté samedi en fin d'après-midi. Les personnes ont pu être retrouvées saines et sauves dans la nuit de samedi à dimanche. Elles ont été vues par le personnel médical, leur état n'a pas nécessité une hospitalisation.

Dans le cadre de cette disparition, les pompiers de la zone de secours VHP (Vesdre, Hoëgne et Plateau), la zone de police Pays de Herve et le DNF sont intervenus. Une autopompe, un camion 4x4, un véhicule Poste de commandement, un drone avec caméra thermique, un véhicule officier et un véhicule polyvalent permettant de disposer de boissons chaudes ont été déployés. Au total, une quinzaine de pompiers, une vingtaine d'agents de police dont des maîtres chiens étaient sur place. Un policier légèrement blessé au genou a dû être transporté à l'hôpital mais a pu rentrer chez lui la nuit même.

Durant cette même nuit, un binôme de jeunes filles ainsi qu'un groupe de 11 individus ont également dû être secourus. "Nous rappelons que la nuit tombe vite en cette période, et qu’il y a lieu d’être très prudents et vigilants, avec les conditions actuelles, lors des balades en Fagnes", insistent les pompiers.

