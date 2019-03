Un distributeur de billets attaqué à l'explosif à Eupen: la police cherche trois suspects et lance un appel à témoins

Trois suspects sont recherchés après l'attaque du distributeur de billets situé à l'extérieur du bâtiment de la Poste à Eupen, a indiqué vendredi lors d'une conférence de presse, la procureure du Roi d'Eupen, Andrea Tilgenkamp.

Des malfrats ont attaqué, durant la nuit de jeudi à vendredi, le distributeur de billets, situé rue de l'Ecole. "Ils ont fait usage de violence mais on ne peut pas encore donner beaucoup d'informations quant au mode opératoire. Une déflagration a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde", a expliqué la procureure, qui précise que personne n'a été blessé.



Les dégâts matériels sont par contre importants au sein du bâtiment de la Poste et au niveau des maisons voisines, où des vitres ont été cassées. Par mesure de sécurité, le service de déminage avait été appelé sur place avant que le laboratoire ne puisse procéder aux relevés et constatations.



Selon Andrea Tilgenkamp, il est encore trop tôt pour établir des liens avec des faits similaires survenus dans la région comme à Visé. L'enquête menée par la police judiciaire d'Eupen n'en est qu'à ses débuts. "L'analyse des images de caméras de surveillance a permis de déterminer que les auteurs étaient au nombre de trois et qu'ils ont pris la fuite à bord d'un véhicule Audi Break, de couleur foncée, en direction de l'Allemagne", a ajouté la procureure.



Aucune information n'est encore communiquée quant à un éventuel butin. Les témoins des faits ou d'un manège suspect les jours précédents sont priés de se manifester auprès de la police en appelant le 087/59.92.66.