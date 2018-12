Un employé de l'école de Verlaine a volé les 30.000 € destinés aux voyages scolaires: les parents sous le choc

Un employé de l'école a avoué avoir dérobé 30.000 euros, destinés à des voyages scolaires. Il a finalement été démasqué et interpellé. Un reportage de Mathieu Langer et Julien Raway.

En province de Liège, une affaire de détournement d'argent secoue la commune de Verlaine. Un employé de l'école a avoué avoir volé 30.000 euros. L'argent était destiné aux voyages scolaires organisés par l'établissement. L'homme a été interpellé.

"C'est une personne à qui on faisait confiance. On ne s'attendait pas du tout à ça", a expliqué Laurent Voss, directrice de l'école. Cette dernière n'en revient toujours pas, car c'est sur un compte de l'école que les 30.000 euros ont disparu. L'employé engagé depuis 30 ans aurait détourné cette somme sur plusieurs années.

"Il y a eu des factures qui n'étaient pas payées pour les classes de neige. On s'est demandé pourquoi puisque ce compte est alimenté par les parents pendant des mois", a confié Hubert Jonet, bourgmestre de Verlaine. Ce dernier a rapidement épluché les compte et constaté des irrégularités. Le bourgmestre a convoqué les personnes concernées. "A un moment donné, l'employé en question a avoué qu'il avait pris l'argent", a ajouté Hubert Jonet. "C'est un garçon extraordinaire qui a fait beaucoup de bien pour l'école, qui a beaucoup travaillé et en qui on avait une entière confiance", a-t-il précisé.

Les parents de cette école de 470 élèves se sentent trahis et ne comprennent pas. "Je tombe un peu de haut. Je me demande vraiment pourquoi", a dit Fabienne Snyers, mère de deux enfants.

"Je tiens quand même à rassurer les parents, car c'est quand même l'épargne des parents pour partir en classes de neige. Nous, on fait tout pour qu'ils puissent partir et ils partiront", a tenu à préciser le bourgmestre.

Une instruction est ouverte. Interpellé par la police, l'employé a aussi été écarté de l'école pour une durée de deux mois, jusqu'à nouvel ordre.