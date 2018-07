Un festivalier des Ardentes drogué perd la vie à Herstal: il a escaladé une façade puis s'est jeté du 3ème étage

Après avoir adopté un comportement bizarre, un festivalier des Ardentes s'est jeté du troisième étage d'une habitation de Herstal durant la nuit de samedi à dimanche, a indiqué mercredi matin le parquet de Liège, confirmant une information parue dans la DH et Sudpresse.

L'accident est survenu dimanche aux alentours de 4h00. Un jeune homme de 22 ans, originaire de Kraainem dans le Brabant flamand, a quitté le festival des Ardentes pour se jeter quelques minutes plus tard du haut du troisième étage d'un immeuble. "Selon les témoignages de ses amis, le festivalier avait consommé de l'alcool et de la drogue aux Ardentes. Il a ensuite adopté un comportement bizarre et a, pour une raison indéterminée, quitté les lieux d'un seul coup", a expliqué mercredi matin le parquet de Liège. "Il a ensuite escaladé une maison située rue Marexhe à Herstal et il s'est retrouvé au troisième étage de celle-ci."



Alertés par des témoins, les services de secours sont arrivés sur place. Les policiers liégeois ont tenté de raisonner le festivalier qui s'est finalement jeté dans le vide. Transporté d'urgence à l'hôpital, il y a succombé à ses blessures. Pour confirmer qu'il était bien sous influence, le parquet de Liège a demandé qu'une analyse toxicologique soit réalisée sur la victime. Les résultats devraient être connus dans 3-4 semaines.