Un feu d'artifice atterrit sur le balcon d'un appartement et crée d'importants dégâts: "Imaginez si j'avais été à l'intérieur..."

Un feu d'artifice, tiré par un amateur, a causé une grosse frayeur a une habitante de Liège. Elle vit dans un appartement, au dixième étage et une fusée a atterri sur son balcon et les dégâts sont impressionnants.

Le châssis de Jocelyne s'est littéralement broyé en deux. "Ça a pris feu de suite et évidemment, le feu a fait exploser cette fenêtre", explique-t-elle.

Jocelyne vient de vivre la pire soirée de son année, lorsqu'un feu d'artifice est arrivé sur son balcon. "Imaginez si j'étais à l'intérieur et que j'avais ouvert, ça aurait fait un appel d'air et tout serait rentré à l'intérieur. D'ailleurs, les pompiers ont dû jeter tout le mobilier qu'il y avait sur mon balcon", raconte cette habitante de Liège.

Le responsable : un feu d'artifice multi-shot. Sur la boite, on peut y lire "la vie est belle", mais sûrement pas pour Bernadette et sa soeur, qui ont vraiment eu peur.

"Quand on voit ça, on peut se dire qu'heureusement il n'y a pas eu de victime avec l'incendie. J'ai un peu peur pour le réveillon de ce soir, on vit dans la crainte désormais", note Bernadette, autre habitante de l'immeuble.

La peur est désormais partout dans l'immeuble. Sabine et André ont vu les flammes pas loin, juste à côté de chez eux. "J'ai vu les flammes sur le pallier et les pompiers qui m'ont dit de fermer la porte".





Les feux d'artifice sont pourtant interdits à Liège. Mais ici, à Liège, pendant les fêtes, on en entend tous les jours et hier, ça a failli finir en drame. Pas question que ça se reproduise ce soir.