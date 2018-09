Un fossoyeur de la Ville de Liège conduit à toute vitesse pour échapper à la police

Un quadragénaire, à qui on venait de retirer son permis à cause d'un accident de la route, a tenté d'échapper mardi soir à la police en prenant la fuite à vive allure à bord de son véhicule, a indiqué mercredi matin le parquet de Liège.



Il était près de 20h40 quand un fossoyeur de la Ville de Liège âgé de 48 ans a fait un accident de la route place des Franchises, à Liège. Comme il était sous influence de la boisson au moment des faits, les policiers ont décidé de lui retirer son permis pour une durée de deux semaines. Mais vers 21h00, le quadragénaire a été aperçu à bord de son véhicule par les forces de l'ordre. Il zigzaguait dans la rue Varin. Les agents ont alors tenté de l'intercepter mais l'individu a commencé à conduire à vive allure vers la place Général Leman. Il a grillé un feu rouge et forcé le passage alors que les policiers entravaient sa route. Plusieurs automobilistes et piétons ont également été forcés de se déplacer pour ne pas que le quadragénaire les percute. Ce dernier a finalement emprunté un cul-de-sac et a été dans l'obligation de stopper sa course. Interpellé et entendu, il a expliqué qu'il ne se souvenait de rien. L'homme a été déféré au parquet de Liège.