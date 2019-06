Un glacier ambulant attaqué à coups de barre de fer à Amay: la musique de la camionnette a énervé l'agresseur

L'agresseur a été arrêté mais le jeune chauffeur est encore choqué.

Les faits se sont déroulés samedi soir dans le quartier Rorive d'Amay, en région liégeoise. Gauthier, un jeune chauffeur du glacier de la Gelateria John-John, effectuait tranquillement sa tournée lorsqu'il a soudainement été attaqué.

"Un homme armé d’une barre de fer a surgi d’un fourré où il s’était caché et a cassé la vitre de la camionnette, blessant Gauthier au visage avec des éclats de verre, a expliqué son patron, Jonathan Morabito, au journal la Meuse. Il a aussi donné des coups sur la camionnette et a abîmé la portière. Gauthier a pris la fuite mais il a encore réussi à frapper dans la porte arrière ! Cela fait 15 ans que je fabrique de la glace et que j’effectue des tournées. Je n’avais jamais vu cela ! Je n’ai pas de mot face à cet acte prémédité."

Le jeune chauffeur a été emmené à l'hôpital pour se faire soigner et est en incapacité de travail jusque mercredi. Jusque-là, il n'y aura donc plus de tournée dans son secteur.

Ce que le glacier dénonce, outre la violence des faits, c'est qu'il s'agisse vraisemblablement d'un acte prémédité puisque des menaces avaient été proférées. Le même agresseur avait déjà giflé le chauffeur en début de semaine : "Il en avait marre d'entendre sa musique de m…". Il avait alors menacé le glacier de représailles s'il revenait dans le quartier, et le lendemain, il avait poursuivi le glacier armé d'un bâton.

Samedi, après l'agression, une plainte a été déposée et l'auteur des faits a été interpellé. Le bourgmestre d'Amay, Jean-Michel Javaux, a assuré qu'il s'occupera du dossier ce mardi, étant donné qu'il a réunion avec la police.

"Ce n'est pas quelqu'un qui habite le quartier, a confié le bourgmestre ce matin sur Bel RTL. C'est pas du tout un jeune. On est plutôt dans le contexte psychiatrique compliqué."

Le glacier a quant à lui reçu énormément de soutien sur les réseaux sociaux.