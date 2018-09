Un grave accident s'est produit sur l'autoroute à hauteur d'Amay

Un grave accident de la route s'est produit durant la nuit de vendredi à samedi sur l'autoroute à hauteur de Amay, en province de Liège, a-t-on appris auprès du parquet de Liège.

Un accident s'est produit vers 5h00 du matin samedi sur l'autoroute à hauteur d'Amay. Un seul véhicule était en cause. A bord se trouvaient le conducteur et un passager l'un âgé de 24 ans et l'autre de 21 ans.

Les causes de l'accident sont pour l'heure inconnues. Un expert automobile a été envoyé sur les lieux. Les deux occupants du véhicule ont été fortement blessés et seraient dans un état critique.