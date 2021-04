Un habitant de Dison forçait les 4 enfants de sa compagne à regarder des films pornographiques avec lui: il va aller en prison

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné jeudi un habitant de Dison à une peine de quatre ans de prison pour attentat à la pudeur, atteinte aux moeurs en favorisant la débauche, la corruption ou la prostitution d'un enfant de moins de quatorze ans. Les victimes de ces faits sont sa compagne et les enfants de cette dernière.



Il était reproché au trentenaire d'avoir commis, à plusieurs reprises entre avril 2013 et octobre 207, des attentats à la pudeur sur deux des filles de sa compagne. L'homme a également été reconnu coupable d'atteinte aux moeurs en favorisant la débauche, la corruption ou la prostitution d'un enfant de moins de quatorze ans. Il forçait en effet les trois filles de sa compagne et leur fils commun à regarder avec lui des films pornographiques alors qu'il se masturbait. Le Disonais devait également répondre de coups et blessures volontaires contre les quatre enfants ainsi que sa compagne.

Le prévenu ne s'étant pas présenté lors des audiences, le procureur du Roi a demandé son arrestation immédiate.