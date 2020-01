Un homme abat un cambrioleur rentré chez lui cette nuit à Ferrières

Un voleur a été tué cette nuit après être entré par effraction, avec deux complices, dans une maison de Ferrières en province de Liège, rapporte la DH ce matin. C'est l'occupant des lieux qui a tiré alors qu'il est tombé face aux trois cambrioleurs vers minuit trente, poursuit le journal sur son site internet. Il a ouvert le feu, provoquant la fuite des trois d'hommes. L'un d'eux, touché, s'est effondré un peu plus loin. Le frère du tireur, qui aurait fait un malaise, a appelé les secours. Toujours selon la DH, un secouriste a trouvé un peu plus loin le voleur atteint d'une balle. Un second voleur armé était présent et a obligé le secouriste a faire un massage cardiaque, raconte encore la DH.