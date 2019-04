Un homme agressé à coups de marteau à Liège par une femme: elle aurait tenté de lui soutirer de l'argent

Une trentenaire domiciliée à Verviers a été interpellée et privée de liberté pour des faits de vol avec violence à Bassenge mardi, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Elle est suspectée d'avoir agressé un homme avec un marteau.



La victime, un homme habitant Bassenge, et la trentenaire se sont rencontrés dans le quartier Cathédrale, à Liège, lundi soir. Selon les premières informations communiquées, l'homme l'aurait ramenée chez lui dans le but de lui venir en aide. La suite des faits est moins claire. Une fois à son domicile, le Bassengeois aurait reçu plusieurs coups de marteau.

La femme a quant à elle pris la fuite avec la voiture de la victime. Selon les premières déductions du parquet, elle aurait tenté de lui soutirer de l'argent mais, face à un refus, aurait saisi un marteau et frappé la victime. La suspecte, bien connue de la justice, nie les faits. Le dossier a été mis à l'instruction.