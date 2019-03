Un homme agresse sexuellement deux femmes en pleine rue: il présente une personnalité schizoïde et impulsive

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné vendredi un Verviétois de 30 ans à une peine de 18 mois de prison avec sursis probatoire pour s'être rendu coupable, à un an d'intervalle, de deux agressions sexuelles à l'encontre d'une septuagénaire qui promenait son chien puis d'une jeune femme de 20 ans qui rentrait de ses cours.



Le 20 mai 2017, le prévenu a agressé une septuagénaire qui promenait son chien à Stembert (Verviers). Il l'a violemment poussée dans une haie lui touchant au passage la poitrine et le sexe. Entendu par l'expert, il avait estimé que ce n'était pas très grave. Libéré par le juge d'instruction le jour-même des faits sous conditions à respecter durant trois mois, l'individu avait recroisé sa victime quelques jours plus tard mais ne l'avait pas agressée.





Il présente une personnalité inquiétante



En mai 2018, il s'en est cette fois pris une jeune femme de 20 ans qui rentrait chez elle à pied. Le trentenaire, qui circulait en voiture, l'avait abordée et avait commencé à la draguer avec insistance. Refusant ses avances et voulant appeler son père, la jeune fille avait alors été agressée sexuellement par le Verviétois qui avait tenté de lui retirer son GSM des mains touchant "accidentellement un de ses seins" puis lui touchant volontairement, comme il l'a expliqué à la barre, sa poitrine en remontant dans son véhicule.

Selon les experts, le prévenu présente une personnalité inquiétante, immature, schizoïde, impulsive, qui n'est pas structurée et incapable de remise en question. Devant le tribunal, le prévenu a reconnu que les faits commis "n'étaient pas acceptables et qu'ils pouvaient perturber psychologiquement les victimes". Comme plaidé par son avocat, le prévenu s'est vu imposer des conditions dont celles d'entreprendre un suivi psychologique ou psychiatrique ainsi qu'une formation sur la relation à la femme. Il doit s'abstenir de consommer de l'alcool et doit aussi trouver un emploi.