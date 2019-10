Un homme amnésique retrouvé à Herstal: le reconnaissez-vous?

Les enquêteurs cherchent à identifier cet homme âgé entre 50 et 55 ans.

Le mardi 15 octobre 2019, il a été retrouvé à Herstal et semble souffrir d’amnésie.

Il s’exprime en néerlandais. Il a les cheveux grisonnants et une barbe grisonnante. Il portait un jean bleu, un sweat à capuche blanc avec des inscriptions oranges et grises de marque "Jack & Jones" et une veste noire de marque "Zara".

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu