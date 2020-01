Un homme arrêté à Verviers dans le cadre d'une enquête de terrorisme

Un homme de nationalité syrienne, soupçonné d'infractions terroristes, a été interpellé à Verviers en décembre dernier, a indiqué lundi soir à l'agence Belga Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, confirmant ainsi une information de la RTBF. Selon la chaîne publique, les enquêteurs ont retrouvé chez le suspect des armes blanches, dont une machette ainsi qu'un pistolet d'alarme et des armes factices.



"La personne a été arrêtée le 14 décembre", a affirmé Eric Van Duyse, "mais l'enquête n'a révélé aucune trace de cible précise ou de véritable projet d'attentat. Disons que ses activités étaient pour le moins inquiétantes et que du côté du parquet fédéral, on essaie de travailler le plus en amont possible", a-t-il tenu à préciser.

Le porte-parole a indiqué que le suspect avait été placé sous mandat d'arrêt et qu'un juge d'instruction liégeois a été désigné pour mener l'enquête. Le suspect devrait comparaître en chambre du conseil mi-janvier. Selon la RTBF, l'homme détenait également des images de propagande islamiste. Il a effectué des recherches sur le web à propos de la préparation d'explosifs et entretenait des contacts à l'étranger via une messagerie cryptée.Les premiers éléments d'enquête ne révèlent cependant pas de lien avec d'autres suspects en Belgique, détaille la chaîne publique.