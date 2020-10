Un homme blessé par balle à Malmedy: deux suspects interpellés dans le Limbourg

Deux personnes ont été interceptées ce mercredi en début d'après-midi dans le Limbourg belge. Elles sont suspectées d'avoir tiré ce matin, vers 7h30, sur un autre individu à Malmedy, explique Gilles de Villers Grand Champs, le procureur division.



La victime, née en 1980, est d'origine bulgare. L'homme présente deux blessures par balles au niveau des jambes, indique le procureur de division qui précise que la victime n'a pas encore pu être entendue et que l'audition des suspects est en cours. "La victime semblait connaître les deux suspects qui ont été privés de liberté à 13h40 et 15h45. On parle d'une dispute qui aurait dégénéré mais je n'ai pas encore d'information quant aux circonstances des faits et au mobile", ajoute Gilles de Villers Grand Champs.

Les deux suspects, nés en 1984 et 1992, originaires de la province du Limbourg, ont été intercepté dans cette région. Si après les auditions les faits se confirment, un juge d'instruction sera désigné et le parquet demandera un mandat d'arrêt.