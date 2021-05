Un homme effraie son voisinage à Droixhe: il est notamment entré tout nu dans la voiture d'un automobiliste

Un individu né en 1984 a été intercepté et privé de liberté le 29 mai dernier suite à une série de faits interpellants commis dans le quartier de Droixhe, a indiqué le Parquet de Liège lundi. L'homme, qui a des problèmes liés à la drogue, est notamment entré tout nu dans la voiture d'un automobiliste. Son dossier a été mis à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.



Les faits qui sont reprochés au suspect remontent au 27 mai. Ce jour-là, deux plaintes ont été déposées à son encontre par des voisins pour coups et blessures et menaces par geste à l'aide d'une paire de ciseaux, a précisé le Parquet de Liège. Le 28 mai, la série a continué. L'homme, connu de la justice pour des faits de vols, a de nouveau fait parler de lui pour des coups sur un voisin, qui décidera finalement de ne pas déposer plainte contre le suspect par peur de représailles. Le jour suivant, il a défoncé la porte d'entrée d'une habitation d'un voisin puis est parti sans rien voler après avoir au préalable observé l'aménagement des lieux. Le même jour, il est également entré nu dans une voiture et a demandé à l'automobiliste de le conduire à un endroit bien précis, chose que ce dernier a refusé. Il s'en est alors pris au véhicule, arrachant un rétroviseur, le frein à main et la boîte de vitesses. La voiture, hors d'état de marche, s'est alors encastrée dans un autre véhicule C'est alors que la police est intervenue, mais l'homme a refusé de coopérer, se mettant en état de rébellion. L'individu a finalement été déféré lundi matin au Parquet de Liège. Dans les toilettes, il a une nouvelle fois tenté de se rebeller. Son dossier a été mis à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.