Un homme grièvement blessé à la foire de Huy: "Une personne connue comme étant un peu délurée"

Un homme a été grièvement blessé sur une attraction foraine à Huy, vendredi soir. Il aurait percuté plusieurs barres métalliques de l'attraction.

"Vendredi, il y a eu malheureusement un accident sur la foire qui est toujours regrettable, assez sérieux, et j'espère que la personne s'en sortira, confie Christophe Collignon, bourgmestre PS de Huy, au micro de RTL INFO. Je n'étais pas présent, mais selon les témoins, la personne, qui habite le centre-ville et qui est connue comme une personne un peu délurée, aurait eu des comportements qui ne sont pas adéquats. Il aurait gesticulé sur son siège, sorti sa tête, sorti son tronc. C'est ce qui se rapporte, mais ce sera au Parquet de vérifier cela."

L'individu, âgé d'une cinquantaine d'années, se trouvait sur le "Roller Coaster" au moment des faits. Sa tête a heurté plusieurs poteaux. La gérante du manège a précisé que le Hutois faisait des signes de la main difficilement interprétables, avant l'accident. Les causes ne seraient donc pas liées à la sécurité du manège, qui a néanmoins été fermé. L'impact aurait causé un traumatisme crânien chez le Hutois qui a été victime d'un malaise cardiaque, ont précisé les pompiers de la zone de secours Hemeco qui l'ont emmené au CHU de Liège. Ses jours sont toujours en danger, a précisé samedi midi le parquet de Liège.

"On faisait le tour des métiers, comme on le fait traditionnellement, où la population est invitée à nous suivre. Il était d'ailleurs dans les participants. Cela gâche évidemment la fête. Néanmoins, je pense que le risque zéro n'existe peut-être pas. Mais je dois préciser que tout était en ordre au niveau agrément pour ce qui nous concerne au niveau de la Ville", ajoute le bourgmestre de Huy.





Le Roller Coaster de la foire de Huy peut rouvrir: la sécurité n'est pas mise en cause



Un expert du SPF Économie s'est rendu sur le site de la foire de Huy, lundi après-midi, pour vérifier la sécurité de l'attraction "Roller Coaster". Le contrôle a révélé que la fiabilité du manège ne devait pas être remise en cause, a indiqué le parquet de Liège. Fermée depuis vendredi, l'attraction "Roller Coaster" peut donc rouvrir.