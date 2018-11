Un homme intercepté lourdement armé à Flémalle libéré sous conditions

Marc C., un Liégeois âgé de 47 ans qui avait été intercepté en août dernier armé d'un pistolet Beretta et de 30 munitions, a été libéré sous conditions lundi par la chambre du conseil de Liège. Cet homme bien connu de la justice avait été jugé par la cour d'assises de Liège en 2006 après avoir tué un homme âgé de 26 ans.

Marc C. avait été intercepté le dimanche 26 août vers 4h00 dans un quartier de Flémalle alors qu'il était porteur d'une arme. Il détenait un pistolet Beretta et deux chargeurs de 30 munitions. C'est un voisin de l'endroit, alerté par le manège suspect de deux hommes, qui avait donné l'alerte aux policiers.

L'individu avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, notamment en raison de ses antécédents judiciaires. En 2006, Marc C. avait été condamné par la cour d'assises de Liège pour avoir tué un homme de 26 ans, supporter du RFC Liège. Le 19 novembre 2004, Marc C. avait fait feu sur cet homme qui venait de nouer une relation sentimentale avec son ex-compagne. Il avait été tué de cinq projectiles.

Marc C. avait été condamné pour assassinat mais le jury avait retenu l'excuse de provocation et l'avait condamné à une peine de cinq ans de prison avec amende. Ce verdict et cette condamnation avaient provoqué l'incompréhension des fans du club de football. Après plus de deux mois de détention préventive, la chambre du conseil de Liège a accédé à la demande de libération sous conditions de Marc C.