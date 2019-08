Pour se venger d'avoir été expulsé, il loue une grue et détruit l'immeuble à Wandre

Un homme a été interpellé pour destruction d'immeuble à Wandre, samedi, a indiqué le parquet de Liège. L'individu a utilisé une grue de type excavatrice pour détruire l'immeuble appartenant à sa sœur.



A la suite de plusieurs désaccords, la propriétaire a expulsé son frère au mois de juillet, alors que le siège de sa société se situait à cette adresse. Ce dernier a donc décidé de s'en prendre au bâtiment pour se venger. L'homme a loué une grue, s'est rendu sur place et a profité de l'absence de sa sœur. Il a utilisé la machine pour détruire la façade du bâtiment.





Privé de liberté et déféré au parquet de Liège



Il s'est alors engouffré dans le trou et a utilisé une masse pour continuer ses méfaits à l'intérieur. Les dégâts sont donc conséquents. Un témoin a tenté de raisonner le frère sans succès. Interpellé par la police, l'homme a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. Le magistrat de garde a demandé un mandat d'arrêt à son encontre, car le plan aurait été pensé bien à l'avance.