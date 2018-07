Un homme projeté à 30 mètres par une voiture alors qu'il traversait une rue à Seraing: il est gravement blessé

Vous êtes nombreux à nous avoir prévenus via notre bouton orange Alertez-nous: un piéton a été renversé par un automobiliste qui circulait dimanche à Seraing, a indiqué dimanche après-midi le parquet de Liège. La victime est grièvement blessée.



Il était près de 13h30 ce dimanche quand un homme a voulu emprunter le passage pour piétons situé rue du Pairay à Seraing. Au moment où il a commencé à traverser, un automobiliste est arrivé et l'a percuté, projetant la victime à une trentaine de mètres.



Directement prise en charge par les services de secours, l'homme été transporté vers l'hôpital le plus proche. Ses jours sont actuellement en danger, selon le parquet de Liège.



Lors de l'accident, le conducteur a d'abord pris la fuite avant de se présenter un peu plus tard à la police de la zone. Pour l'heure, plusieurs devoirs sont en cours. Des témoins sont entendus afin d'en savoir davantage sur le déroulement des faits et un expert automobile a été dépêché sur les lieux.