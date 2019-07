Un homme qui "avait trop chaud" interpellé à Liège: son pantalon à mi-cuisse, son slip était trop petit...

Un jeune homme de 27 ans a été interpellé mercredi vers midi à la gare des Guillemins pour coups et outrage à agents ainsi que pour outrage public aux bonnes mœurs, a indiqué jeudi le parquet de Liège. Il laissait apparaître ses attributs sexuels. Le jeune homme se promenait à la gare des Guillemins mercredi aux alentours de 12h15 en tenue légère. Il était torse nu et portait son jeans à mi-cuisse faisant apparaître un slip trop petit qui ne permettait pas de cacher ses attributs sexuels. Lorsque les agents de police l'ont interpellé et lui ont fait remarquer que sa tenue était indécente, le jeune homme s'est emporté. Il a insulté les agents avant de porter un coup à l'un d'eux. Si le policier n'est pas en incapacité de travail, il a tout de même bénéficié d'un certificat médical. Lors de son audition, le jeune homme a tout simplement expliqué qu'il avait trop chaud.