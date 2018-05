Un homme suspecté d'avoir frappé son ex-compagne et volé sa carte SIM à Visé: ce ne serait pas la première fois

Un trentenaire est rentré de force au domicile de son ancienne compagne avant de lui porter plusieurs coups, a indiqué lundi matin le parquet de Liège. Des faits similaires ont déjà été dénoncés par la victime durant ces derniers mois.

A la suite de sa séparation, un individu âgé de 32 ans s'est montré insistant et violent envers son ex-compagne. Précédemment, des faits de violences conjugales ont été signalés par la jeune femme en octobre, novembre et janvier dernier. "Le trentenaire est d'ailleurs cité à comparaître devant le tribunal correctionnel en juin prochain", a souligné lundi matin le parquet de Liège.



Durant la journée de dimanche, il s'est rendu au domicile visétois de son ex petite-amie. Il a forcé sa porte d'entrée avant de la frapper à plusieurs reprises et de prendre la fuite avec sa carte SIM et de banque. La victime a été prise en charge par des services de secours et a reçu une incapacité de travail de quatre jours.



Privé de liberté et entendu, le suspect n'a pas reconnu les faits. Etant récidiviste et au vu des risques de récidive, le magistrat en charge de l'affaire a décidé de mettre le dossier à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt à l'encontre du trentenaire.