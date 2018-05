Fusillade et prise d'otage à Liège: deux policiers et un passant tués, deux blessés, le tireur abattu

Un tireur a semé la terreur dans le centre de Liège ce mardi matin, vers 10h30. Armé, il a tué plusieurs personnes avant d'être abattu. On ne connait pas encore le mobile mais le dossier a été pris en main par le parquet fédéral car il y a des éléments qui tentent à dire qu'il s'agit de terrorisme.

Une fusillade a eu lieu à Liège ce mardi matin. Deux policières, qui relevaient les horodateurs selon nos informations, ont été tuées, ainsi qu'un passant, passager d'une voiture. Deux autres policiers sont blessés. Le tireur, qui avait pris une femme en otage, a finalement été abattu par le PAB, le peloton anti-banditisme de la police.

On ne connait pas encore le mobile du tireur. Charles Michel nous a répondu que les éléments "n'étaient pas assez stables". Le dossier a cependant été repris par le parquet fédéral, compétent en matière de terrorisme. Il y aurait des éléments indiquant des liens avec le terrorisme, donc.





Que s'est-il passé ? Qui est l'auteur ?

Il était près de 10h30 mardi quand des coups de feu ont été entendus dans le centre-ville liégeois. S'en est suivi une panique générale. "Je suis avenue Rogier à Liège, tout le quartier est bloqué, et le boulevard Piercot. Il y a de la police partout et des gens qui courent", nous écrivait 'Corcy' via le bouton Alertez-nous, vers 10h45. "Coup de feu à Liège. Police armée partout sur le boulevard d'Avroy", d'après 'G'.

"Il se passe quelque chose à Liège... Je viens de voir passer 10 véhicules de police et des ambulances, 4 véhicules banalisés 4, véhicules du pab (peloton anti banditisme). Ils passent devant la média cité en direction du centre", nous avait écrit Jean-David.

Selon les premiers éléments d'enquête, l'individu a d'abord agressé à l'arme blanche les deux policières avant de les achever à l'arme à feu, pour se diriger ensuite vers le Lycée Waha. Selon les informations du Parisien, l’assaillant s’appelle Benjamin H. , un Belge né en 1982. Connu pour des faits de délinquance, il venait de sortir de prison, où il avait fréquenté des détenus radicalisés. Selon le journal flamand Het Laatste Nieuws, le tueur est sorti hier...

Le tireur a ensuite pris la fuite et a pénétré dans l'enceinte de l'athénée Léonie de Waha, situé sur le boulevard d'Avroy. La police est intervenue en nombre, et a finalement neutralisé l'auteur. Le bilan est lourd: deux policiers tués, deux policiers blessés, la passagère d'une voiture tuée.

Les élèves de l'athénée ont été rapidement mis en sécurité sous protection de la police.

Il est demandé d'éviter la zone du boulevard d'Avroy pour faciliter le travail des services sur le terrain. Par ailleurs, de nombreuses lignes de bus sont déviées à la suite de l'interdiction de circulation sur le boulevard d'Avroy, indiquent les TEC. Les itinéraires des lignes concernées sont donc modifiés. Des informations peuvent être obtenues au numéro 04/361.94.44. Les élèves de secondaire de l'athénée ont été emmenés dans le parc du Jardin Botanique, rue Louvrex, tandis que les élèves de primaire se trouvent dans les locaux de la province rue Beeckman, selon la police.