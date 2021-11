Un homme tué et une dame blessée à Remicourt: la police arrête un voisin

Une personne a été placée sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête sur l'homicide commis à Remicourt dans la nuit de mardi à mercredi. La personne arrêtée nie les faits.

Quelques heures après le drame, la police judiciaire fédérale a effectué plusieurs prélèvements et des auditions. Les premières perquisitions n'ont pas tardé et un homme a été placé sous mandat d'arrêt ce jeudi soir. Âgé de 31 ans, il s'agit d'un habitant de Remicourt. L'homme nie les faits. "Il s'agit d'un voisin non direct, mais qui habite non loin de la maison de la victime. Ils se connaissaient. Au niveau des indices sérieux de culpabilité, il y a les constatations des enquêteurs, il y a les déclarations des témoins qui ont été recueillies, et puis il y a aussi des éléments retrouvés lors de la perquisition chez l'intéressé", a précisé Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi de Liège.

Les antécédents judiciaires du suspect remontent à 2013. "La police judiciaire a effectué un travail considérable et efficace. Nous sommes au début, donc à ce stade-ci, on considère que l'auteur aurait agit seul", a précisé Catherine Collignon.

Désormais, le parquet de Liège ne fera plus aucun commentaire sur cette affaire. Quant au suspect, il passera mercredi devant la chambre du conseil, qui décidera ou non de prolonger sa détention.

Un voisin tué lors du vol

Pour rappel, Didier a perdu la vie alors qu'il venait au secours de sa voisine, Georgette, victime d'une intrusion. La dame âgée de 82 ans vivant seule, elle a alerté le voisinage, vraisemblablement à l'aide de son système de télévigilance. "Et le premier numéro était celui de Didier. Il s'est précipité pour aider cette dame, et sa bonté a eu raison de lui. C'est bien triste", nous avait confié le bourgmestre, Thierry Missaire, qui connaissait bien Didier.

Didier a reçu de nombreux coups. Les corps ont été retrouvés mercredi matin. Les jours de l'octogénaire étaient en danger lors de son admission à l'hôpital. Ce vendredi, le parquet a précisé que son état de santé était stable.