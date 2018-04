Un homme victime d'un coup de couteau à Liège, le suspect nie l'avoir poignardé intentionnellement

Mardi soir, un homme a été victime d'un coup de couteau sur la voie publique à Liège, a indiqué mercredi matin le parquet liégeois. L'auteur des faits a été interpellé.

Aux alentours de 21h30 mardi, un homme a été retrouvé blessé rue Bonne Femme, à Liège. Il avait reçu un coup de couteau et présentait des traces de sang au niveau du visage.



Un suspect a rapidement été interpellé et déféré au parquet de Liège pour tentative de meurtre. Entendu, l'homme âgé d'une vingtaine d'années a expliqué qu'il connaissait la victime. Celle-ci lui devait d'ailleurs de l'argent. Après lui avoir réclamé à plusieurs reprises, il avait décidé de le confronter une nouvelle fois. "Il a indiqué que sa victime avait un comportement plutôt colérique. Il s'est donc muni d'un couteau pour assurer sa sécurité au cas où la situation devait dégénérer", a déclaré mercredi matin le parquet de Liège. Une dispute a finalement éclaté entre les deux hommes.



Le suspect a reconnu lui avoir porté plusieurs coups de poing mais a nié l'avoir poignardé intentionnellement. Toutefois, comme il tenait le couteau dans sa main au moment de la confrontation, il a expliqué qu'il était possible qu'il l'ait accidentellement touché. La victime a quant à elle été prise en charge par les services de secours et a reçu une incapacité de travail de deux jours. Son pronostic vital n'est pas engagé.