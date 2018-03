Un important chantier va débuter sur la E42 et devrait durer un an et demi

Un important chantier débutera le mercredi 28 mars sur l'autoroute E42 entre Malmedy et Breitfeld, sur le territoire de la commune de Saint-Vith, soit un tronçon de 26 kilomètres, indique la Sofico dans un communiqué.

Ces travaux, dont la durée devrait s'étendre sur un an et demi, auront pour objectif de sécuriser la berme centrale, sur 14 km, entre Malmedy et Saint-Vith. Les bermes centrales en béton seront remplacées par des glissières de sécurité métalliques. Ce chantier visera aussi à réhabiliter le revêtement dans les deux sens entre Ligneuville et Breitfeld, soit sur une distance de 19 Km. Les travaux seront effectués en deux phases pour limiter l'impact sur le trafic. La première phase des travaux, qui concernera un tronçon de 19 km entre Malmedy et Saint-Vith, débutera le 28 mars et devrait s'étendre jusqu'à la fin juillet. Le chantier entre Ligneuville et Saint-Vith s'étendra lui du mois d'août à la fin 2018.

La seconde phase du chantier, entre Saint-Vith et Brietfeld devrait avoir lieu entre la fin mars 2019 et l'automne 2019. "Sur le tronçon impacté, une bande de circulation sera disponible dans chaque sens à la place de deux et la vitesse sera majoritairement limitée à 90 km/h, sauf au niveau des entrées et sorties où elle sera limitée à 70 km/h", indique la Sofico. Le montant total des travaux est estimé à 17.320.000 euros HTVA.