Un incendie dans un bâtiment fait plusieurs blessés à Liège

Un incendie de bâtiment s'est déclaré vendredi matin à Liège, indiquent les pompiers liégeois. Il y a plusieurs blessées. Le feu s'est propagé vers 05h20 dans une habitation de la rue Légia, située à proximité de l'ancien hôpital Saint-Joseph, à Liège. Une vingtaine de pompiers sont intervenus et ont rapidement maîtrisé l'incendie. Sans pouvoir donner leur état de santé et un nombre précis, les pompiers affirment que plusieurs personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. La cause de l'incendie n'est pas connue et une enquête a été ouverte.